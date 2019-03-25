На Чернігівщині шахрай виманив у селянина 2,5 тис. грн та 50 кг яблук
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Чернігівській області через шахрая 50-річний чоловік втратив 50 кілограмів яблук та 2,5 тисячі гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП в Чернівецькій області.
"Сьогодні, 25 березня з повідомленням про злочин до поліції звернувся 50-річний житель села Припруття Новоселицького району. Чоловік повідомив, що невідома особа під приводом купівлі яблук, шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 2,5 тисячі гривень та 50 кілограмами яблук", - йдеться в повідомленні.
За вказаним фактом працівники Новоселицького відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) КК України. Наразі поліцейські встановлюють особу правопорушника та його місцезнаходження.
Нагадаємо, у Одесі чоловік видав себе за перевізника і вкрав у підприємця 22,5 тонни соняшникового насіння.