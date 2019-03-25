В Черниговской области мошенник выманил у крестьянина 2,5 тыс. грн и 50 кг яблок

"Сегодня, 25 марта с сообщением о преступлении в полицию обратился 50-летний житель села Припруття Новоселицкого района. Мужчина сообщил, что неизвестный под предлогом покупки яблок, мошенническим путем завладела его средствами в сумме 2,5 тысячи гривен и 50 килограммами яблок", - говорится в сообщении.

По данному факту сотрудники Новоселицкого отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас полицейские устанавливают личность правонарушителя и его местонахождения.

Напомним, в Одессе мужчина выдал себя за перевозчика и украл у предпринимателя 22,5 тонны семян подсолнечника.