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На Чернігівщині рівень води в Десні впав до історичного мінімуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Рівень води в річці Десна у межах Чернігова на сьогодні становить 145 см над нулем поста, що є найменше за всю історію спостережень, а також на 5 м нижче за норму для даної пори року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

На Чернігівщині рівень води в Десні впав до історичного мінімуму

"Станом на ранок сьогоднішнього дня маємо показник 145 см над "0" поста. Хоч за останні дні на Чернігівщині пройшли дощі, однак істотно на проблему це не вплинуло. Рівень води збільшився всього на 1 см та за сприятливої погоди може зрости ще на 3-4 сантиметри.

Для порівняння: нормальним середнім рівнем для Десни в цей період вважається 680 см над "0" поста. Адже зазвичай, щороку на цей час припадає пік весняної повені. Зараз же метеорологи б’ють на сполох – різниця з нормою складає понад 5 метрів. Подібна ситуація і на інших територіях області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що повінь взагалі відсутня – у жодному місці вода не вийшла на заплави, нерестовищ немає, ефекту санітарного очищення річки також немає. Фактично Десна живиться виключно з ґрунтових вод.

"За 140 років спостережень така ситуація зафіксована вперше. Найбільш непокоїть те, що влітку за певних погодних умов – недостатній кількості опадів і надвисоких температурах – рівень Десни може впасти до критичного рівня. За попереднім прогнозом – 50-70 см над "0" поста. При більш сприятливих умовах – коливатиметься від 120 до 150 сантиметрів", - розповів голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Рівненщині судитимуть депутата, який зруйнував та перекрив русло річки

Зазначається, що Деснянське басейнове управління водних ресурсів намагається по максимуму зберегти водний баланс в області. Зокрема, для утримання води в руслах каналів опущені затвори на всіх 1715 водорегулюючих спорудах, що є на балансі управління. На сьогодні обсяг води в 75 каналах річок більш-менш достатній – 10 мільйонів куб. метрів. У першу чергу забезпечуватиметься питне водопостачання, далі – аграрний сектор.

Також окрім природних, є певні рукотворні чинники, що поглиблюють водну кризу. Значну шкоду водоймам завдають стихійні розорення луків та пасовищ при провадженні господарської діяльності в прибережних захисних смугах. Окремі втручання в охоронні прибережні зони досягають 150-200 гектарів земельної площі. Розорюють не лише у межах Десни, а й малих річок, заплавних озер, тож це пряма загроза водному балансу в екосистемах області.

Щоб запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища, при ОДА створили спеціальну робочу групу з представників Держекоінспекції, Держгеокадастру та Деснянського басейнового управління водних ресурсів. Фахівці детально вивчають ситуацію по територіям, де вже зафіксовані порушення. Перший рейд запланований на 5 травня.

Раніше УНН писав, що на території Шацького національного природного парку сильно обміліло озеро Світязь.

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