В Черниговской области уровень воды в Десне упал до исторического минимума

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Хотя за последние дни в Черниговской области прошли дожди, однако существенно на проблему это не повлияло. Уровень воды увеличился всего на 1 см и при благоприятной погоде может вырасти еще на 3-4 сантиметра.

Для сравнения: нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Ведь обычно, ежегодно в настоящее время приходится пик весеннего половодья. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что наводнение вообще отсутствует - ни в одном месте вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки тоже нет. Фактически Десна питается исключительно с грунтовых вод.

"За 140 лет наблюдений такая ситуация зафиксирована впервые. Наиболее беспокоит то, что летом при определенных погодных условиях - недостаточном количестве осадков и сверхвысоких температурах - уровень Десны может упасть до критического уровня. По предварительному прогнозу - 50-70 см над "0" поста. При более благоприятных условиях - будет колебаться от 120 до 150 сантиметров", - рассказал глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

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Отмечается, что Деснянское бассейновое управление водных ресурсов пытается по максимуму сохранить водный баланс в области. В частности, для удержания воды в руслах каналов опущены затворы на всех 1715 водорегулирующих сооружениях, находящихся на балансе управления. На сегодня объем воды в 75 каналах рек более или менее достаточный - 10 миллионов куб. метров. В первую очередь будет обеспечиваться питьевое водоснабжение, далее - аграрный сектор.

Также кроме природных, есть определенные рукотворные факторы, которые углубляют водный кризис. Значительный вред водоемам наносят стихийные разорения лугов и пастбищ при осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежных защитных полосах. Отдельные вмешательства в охранные прибрежные зоны достигают 150-200 гектаров земельной площади. Разоряют не только в пределах Десны, но и малых рек, пойменных озер, поэтому это прямая угроза водному балансу в экосистемах области.

Чтобы предотвратить негативные последствия для окружающей среды, при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Госэкоинспекции, Госгеокадастра и бассейнового управления водных ресурсов. Специалисты детально изучают ситуацию по территориям, где уже зафиксированы нарушения. Первый рейд запланирован на 5 мая.

Ранее УНН писал, что на территории Шацкого национального природного парка сильно обмелело озеро Свитязь.