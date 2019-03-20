На Чернігівщині горів дах Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Чернігівщині у місті Новгород-Сіверський горіла будівля районного управління головного управління Держпродспоживслужби України в Чернігівській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
“В м. Новгород-Сіверський по вул. Успенській, 37 о 04 год. 50 хв. 20 березня сталася пожежа адміністративної будівлі Новгород-Сіверського районного управління головного управління Держпродспоживслужби України в Чернігівській області (15×25 м, стіни цегляні, покрівля металева). Вогнем знищено покрівлю по всій площі та перекриття на площі 10 кв.м, пошкоджено перекриття на площі 365 кв.м”, — йдеться у повідомленні.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Луганщині рятувальники ліквідували пожежу у приватній лазні.