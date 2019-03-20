В Черниговской области горела крыша Госпродпотребслужбы

"В г. Новгород-Северский по ул. Успенской, 37 в 04 час. 50 мин. 20 марта произошел пожар административного здания Новгород-Северского районного управления главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Черниговской области (15 × 25 м, стены кирпичные, кровля металлическая). Огнем уничтожена кровля по всей площади и перекрытие на площади 10 кв.м, повреждено перекрытие на площади 365 кв. м", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Луганской области спасатели ликвидировали пожар в частной бане.



