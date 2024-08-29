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На Черкащині через атаку дронів виникла пожежа на приватному підприємстві

На Черкащині через атаку дронів виникла пожежа на приватному підприємстві

Київ • УНН

 • 33627 перегляди

На території приватного підприємства в Черкасах виникла пожежа внаслідок падіння уламків ударних безпілотників. Оперативні служби працюють над ліквідацією пожежі, жителям рекомендується подбати про безпеку.

На Черкащині на території одного з приватних підприємств виникла пожежа. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Деталі

У Черкаській області триває загроза атаки ударних безпілотників. Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств у обласному центрі сталася пожежа. Оперативні служби активно працюють над її ліквідацією. Жителям рекомендується подбати про свою безпеку та слідкувати за оновленнями від місцевих органів.

Нагадаємо

Уночі в даній області стався вибух.

На Черкащині прогримів вибух29.08.24, 02:10 • 31291 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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