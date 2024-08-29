На Черкащині через атаку дронів виникла пожежа на приватному підприємстві
Київ • УНН
На території приватного підприємства в Черкасах виникла пожежа внаслідок падіння уламків ударних безпілотників. Оперативні служби працюють над ліквідацією пожежі, жителям рекомендується подбати про безпеку.
На Черкащині на території одного з приватних підприємств виникла пожежа. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Деталі
У Черкаській області триває загроза атаки ударних безпілотників. Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств у обласному центрі сталася пожежа. Оперативні служби активно працюють над її ліквідацією. Жителям рекомендується подбати про свою безпеку та слідкувати за оновленнями від місцевих органів.
Нагадаємо
Уночі в даній області стався вибух.
На Черкащині прогримів вибух29.08.24, 02:10 • 31291 перегляд