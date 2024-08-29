В Черкасской области из-за атаки дронов возник пожар на частном предприятии
Киев • УНН
На территории частного предприятия в Черкассах возник пожар в результате падения обломков ударных беспилотников. Оперативные службы работают над ликвидацией пожара, жителям рекомендуется позаботиться о безопасности.
В Черкасской области на территории одного из частных предприятий возник пожар. Об этом сообщает председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
В Черкасской области продолжается угроза атаки ударных беспилотников. В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий в областном центре произошел пожар. Оперативные службы активно работают над его ликвидацией. Жителям рекомендуется позаботиться о своей безопасности и следить за обновлениями от местных органов.
Напомним
Ночью в данной области произошел взрыв.
На Черкащині прогримів вибух28 августа 2024, 23:10 • 25246 просмотров