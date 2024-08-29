В Черкасской области из-за атаки дронов возник пожар на частном предприятии

В Черкасской области на территории одного из частных предприятий возник пожар. Об этом сообщает председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

В Черкасской области продолжается угроза атаки ударных беспилотников. В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий в областном центре произошел пожар. Оперативные службы активно работают над его ликвидацией. Жителям рекомендуется позаботиться о своей безопасности и следить за обновлениями от местных органов.

Напомним

Ночью в данной области произошел взрыв.

На Черкащині прогримів вибух