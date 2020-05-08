На Черкащині зареєстровано понад 330 інфікованих коронавірусом осіб

“За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на COVID-19, який проводиться фахівцями ДУ ”Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України", повідомляємо, що в області зареєстровано 331 випадок коронавірусної інфекції, 11 хворих померло та 101 хворий одужав.

Захворювання зареєстровані на 18 адмінтериторіях: в містах Черкаси, Cміла, Умань, Золотонішському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському районах“, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за добу досліджено 394 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом — пневмонія, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, Черкащина найкраще забезпечена засобами захисту медиків. Водночас, благодійники продовжують надавати лікарням усе необхідне. Черкаська обласна, міська інфекційна та центральна районна лікарні днями повторно отримали допомогу на загальну суму понад 2,4 млн грн від агрохолдингу МХП та їх благодійної організації “Благодійний фонд МХП-Громаді”.

Загалом МХП надав країні 84 млн грн.

Довідка УНН: МХП — найбільший виробник курятини в Україні, найпопулярніша торгова марка — “Наша Ряба”. Власник компанії Юрій Косюк.