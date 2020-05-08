В Черкасской области зарегистрировано более 330 инфицированных коронавирусом лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на 8 мая в Черкасской области зарегистрировано 331 инфицированное коронавирусом лицо. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости COVID-19, который проводится специалистами ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины", сообщаем, что в области зарегистрировано 331 случай коронавирусной инфекции, 11 больных умерло и 101 больной выздоровел.
Заболевания зарегистрированы на 18 админтерриториях: в городах Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки исследовано 394 образца биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
Напомним, Черкасская область лучше всего обеспечена средствами защиты медиков. В то же время, благотворители продолжают предоставлять больницам все необходимое. Черкасская областная, городская инфекционная и центральная районная больницы на днях повторно получили помощь на общую сумму более 2,4 млн грн от агрохолдинга МХП и их благотворительной организации "Благодійний фонд МХП-Громаді" ("Благотворительный фонд МХП-Общине").
В общем МХП предоставил стране 84 млн грн.
Справка УНН: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк.