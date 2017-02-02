На Черкащині зафіксували погіршення якості води
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Фахівці обласного лабораторного центу Черкащини протягом 2016 року здійснили значний обсяг лабораторних досліджень поверхневих водойм в усіх районах області та констатували погіршення їх якості, передає УНН з посиланням на ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".
Так, фахівці здійснюють постійний лабораторний моніторинг води поверхневих водойм у 92 контрольних створах та у місцях водокористування населення.
Впродовж 2016 року із водойм І категорії досліджено 59 проб води за санітарно-хімічними та 98 – за мікробіологічними показниками. Відхилення від встановлених нормативів виявлено у 9 (8,8%) пробах за мікробіологічними показниками.
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Із водойм ІІ категорії досліджено 734 проб річкової води за санітарно - хімічними та 1 тис. 777 – за мікробіологічними показниками. Не відповідало встановленим нормативам 60 (8,1%) проб за санітарно-хімічними та 237 (13,4 %) - за мікробіологічними показниками.
За результатами лабораторних досліджень, водні об’єкти області, відповідно до гігієнічної класифікації СанПіНу №4630-88, зазнають впливу від допустимого до високого ступеню забруднення.
За мікробіологічними показниками, у Золотоніському та Кам’янському районах питома вага проб з відхиленнями від гігієнічних вимог перевищує середньообласний показник у 2-5 разів, що передусім пов’язано із забрудненням річок Суха Згар, Золотоношка та Тясмин недостатньо очищеними стічними водами водопровідно-каналізаційних господарств міст Золотоноша та Кам’янка.
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Фахівці зазначають, що на їх думку, на якість річкової води може негативно впливати діяльність каналізаційних очисних споруд, які у багатьох випадках до сьогодні використовують недосконалі технології очищення каналізаційних стоків та мають незадовільний санітарно-технічний стан, безконтрольна культивація та господарське використання прибережних смуг річок, відсутність належного виробничого лабораторного моніторингу якості стічних вод та води водойм, зокрема у місцях водокористування населення тощо.
Як повідомляв УНН, згідно з дослідженням ДУ "Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ", якість питної води на Житомирщині не відповідає нормам.