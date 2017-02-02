В Черкасской области зафиксировали ухудшение качества воды
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Специалисты областного лабораторного цента Черкасской области в течение 2016 года осуществили значительный объем лабораторных исследований поверхностных водоемов во всех районах области и констатировали ухудшение их качества, передает УНН со ссылкой на ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
Так, специалисты осуществляют постоянный лабораторный мониторинг воды поверхностных водоемов в 92 контрольных створах и в местах водопользования населения.
В течение 2016 года из водоемов I категории исследовано 59 проб воды по санитарно-химическим и 98 - по микробиологическим показателям. Отклонение от установленных нормативов выявлено в 9 (8,8%) пробах по микробиологическим показателям.
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Из водоемов второй категории исследовано 734 пробы речной воды по санитарно-химическим и 1 тыс. 777 - по микробиологическим показателям. Не соответствовало установленным нормативам 60 (8,1%) проб по санитарно-химическим и 237 (13,4%) - по микробиологическим показателям.
По результатам лабораторных исследований, водные объекты области, согласно гигиенической классификации СанПиН №4630-88, испытывают влияние допустимого к высокой степени загрязнения.
По микробиологическим показателям, в Золотоношском и Каменском районах удельный вес проб с отклонениями от гигиенических требований превышает среднеобластной показатель в 2-5 раз, что прежде всего связано с загрязнением рек Сухая Згарь, Золотоношка и Тясмин недостаточно очищенными сточными водами водопроводно-канализационных хозяйств городов Золотоноша и Каменка.
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Специалисты отмечают, что по их мнению, на качество речной воды может негативно влиять деятельность канализационных очистных сооружений, которые во многих случаях до сих пор используют несовершенные технологии очистки канализационных стоков и имеют неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, бесконтрольная культивация и хозяйственное использование прибрежных полос, отсутствие надлежащего производственного лабораторного мониторинга качества сточных вод и воды водоемов, в частности в местах водопользования населения и тому подобное.
Как сообщал УНН, согласно исследованию ГУ "Житомирского областного лабораторного центра МЗ", качество питьевой воды в Житомирской области не соответствует нормам.