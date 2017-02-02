В Черкасской области зафиксировали ухудшение качества воды

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 15417 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 68411 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 22606 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 81221 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 143335 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 143009 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 149332 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158391 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167204 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140262 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 36652 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 34502 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 37478 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 32063 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 25047 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 26956 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 68356 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 219210 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 272963 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 473104 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 37639 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 37011 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 51026 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72680 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 79556 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В Черкасской области зафиксировали ухудшение качества воды

Киев • УНН

 • 7333 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Специалисты областного лабораторного цента Черкасской области в течение 2016 года осуществили значительный объем лабораторных исследований поверхностных водоемов во всех районах области и констатировали ухудшение их качества, передает УНН со ссылкой на ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

В Черкасской области зафиксировали ухудшение качества воды

Так, специалисты осуществляют постоянный лабораторный мониторинг воды поверхностных водоемов в 92 контрольных створах и в местах водопользования населения.

В течение 2016 года из водоемов I категории исследовано 59 проб воды по санитарно-химическим и 98 - по микробиологическим показателям. Отклонение от установленных нормативов выявлено в 9 (8,8%) пробах по микробиологическим показателям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Киевводоканал" проверил качество питьевой воды

Из водоемов второй категории исследовано 734 пробы речной воды по санитарно-химическим и 1 тыс. 777 - по микробиологическим показателям. Не соответствовало установленным нормативам 60 (8,1%) проб по санитарно-химическим и 237 (13,4%) - по микробиологическим показателям.

По результатам лабораторных исследований, водные объекты области, согласно гигиенической классификации СанПиН №4630-88, испытывают влияние допустимого к высокой степени загрязнения.

По микробиологическим показателям, в Золотоношском и Каменском районах удельный вес проб с отклонениями от гигиенических требований превышает среднеобластной показатель в 2-5 раз, что прежде всего связано с загрязнением рек Сухая Згарь, Золотоношка и Тясмин недостаточно очищенными сточными водами водопроводно-канализационных хозяйств городов Золотоноша и Каменка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: не утилизированные опасные отходы могут отравить почвы и воду

Специалисты отмечают, что по их мнению, на качество речной воды может негативно влиять деятельность канализационных очистных сооружений, которые во многих случаях до сих пор используют несовершенные технологии очистки канализационных стоков и имеют неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, бесконтрольная культивация и хозяйственное использование прибрежных полос, отсутствие надлежащего производственного лабораторного мониторинга качества сточных вод и воды водоемов, в частности в местах водопользования населения и тому подобное.

Как сообщал УНН, согласно исследованию ГУ "Житомирского областного лабораторного центра МЗ", качество питьевой воды в Житомирской области не соответствует нормам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28