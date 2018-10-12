На Черкащині за підозрою у вбивстві взяли під варту військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. За підозрою в умисному вбивстві жителя м. Сміла арештовано військовослужбовця військової частини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
“Смілянська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства жителя м. Сміла за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Завдяки вжитим слідчим (розшуковим) заходами, особу, причетну до вчинення вказаного злочину, встановлено та затримано”, — йдеться у повідомленні.
Підозрюваним у вбивстві виявився військовослужбовець військової частини м. Сміла Черкаської області. Йому було офіційно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі слідчий відділ Смілянського відділу поліції ГУ НПУ в Черкаській області проводить всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин провадження.
У відповідності до вимог ст. 216 КПК України прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва передано військовій прокуратурі Черкаського гарнізону Центрального регіону України.
За скоєне підозрюваному військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Нагадаємо, військовий Чернігівського гарнізону проведе 5 років за ґратами за різанину.