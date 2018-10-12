В Черкасской области по подозрению в убийстве арестовали военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По подозрению в умышленном убийстве жителя г. Смела арестован военнослужащий воинской части. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
“Смелянская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного убийства жителя г. Смела по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Благодаря принятым следовательским (розыскным) мерам, лицо, причастное к совершению указанного преступления, установлено и задержано”, - говорится в сообщении.
Подозреваемым в убийстве оказался военнослужащий воинской части г.Смела Черкасской области. Ему было официально сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас следственный отдел Смелянского отдела полиции ГУ НПУ в Черкасской области проводит все необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств производства.
В соответствии с требованиями ст. 216 УПК Украины прокурорский надзор в форме процессуального руководства передан военной прокуратуре Черкасского гарнизона Центрального региона Украины.
За содеянное подозреваемому военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, военный Черниговского гарнизона проведет 5 лет за решеткой за резню.