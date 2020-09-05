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На Черкащині за останні три дні через спалювання сухої трави загинули дві людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Лише за останні три дні в Черкаській області внаслідок спалювання сухої рослинності загинули 2-є чоловіків. Один з них під час спалювання сухої трави втратив свідомість та впав поряд з багаттям. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На Черкащині за останні три дні через спалювання сухої трави загинули дві людини

“На Черкащині ситуація з пожежами через спалювання сміття та сухої трави щодня стає все більш напруженою... Лише за останні три дні в області внаслідок спалювання сухої рослинності загинули 2-є громадян”, — йдеться в повідомленні.

Так, 2 вересня о 17:30 в місті Тальне на відкритій території приватного домоволодіння на вулиці Робітнича виникла пожежа сухої трави на площі 800 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло господаря. Як стало відомо, спалюючи суху рослинність, чоловік втратив свідомість та впав поряд з багаттям.

“Вже 4 вересня о 17:02 до рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Канів надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Енергетиків, де на відкритій території горіла суха трава на площі 500 кв м. Під час гасіння пожежі на місці випаленої трави вогнеборці виявили тіло людини. Загиблим виявився чоловік”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині під час спалювання трави загинула 79-річна жінка.

Як повідомлялося, в Україні набув чинності закон про нові штрафи за спалювання трави.

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