В Черкасской области за последние три дня из-за сжигания сухой травы погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Только за последние три дня в Черкасской области в результате сжигания сухой растительности погибли 2-е мужчин. Один из них при сжигании сухой травы потерял сознание и упал рядом с багаттям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В Черкасской области ситуация с пожарами из-за сжигания мусора и сухой травы ежедневно становится все более напряженной (...) Только за последние три дня в области в результате сжигания сухой растительности погибли 2-е граждан", - говорится в сообщении.
Так, 2 сентября в 17:30 в городе Тальное на открытой территории частного домовладения на улице Рабочая возник пожар сухой травы на площади 800 кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяина. Как стало известно, сжигая сухую растительность, мужчина потерял сознание и упал рядом с костром.
"Уже 4 сентября в 17:02 к спасателям 10-й государственной пожарно-спасательной части города Канев поступило сообщение о пожаре на улице Энергетиков, где на открытой территории горела сухая трава на площади 500 кв м. Во время тушения пожара на месте выжженной травы пожарные обнаружили тело человека. Погибшим оказался мужчина", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Житомирской области при сжигании травы погибла 79-летняя женщина.
Как сообщалось, в Украине вступил в силу закон о новых штрафах за сжигание травы.