На Черкащині за добу виявлено 14 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 23 квітня, на Черкащині зареєстровано 234 інфікованих короновірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
"За результатами щоденного моніторингу за COVID-19 повідомляємо, що в області зареєстровано 234 випадки коронавірусної інфекції, троє хворих померло та 43 одужали.
Захворювання зареєстровані на 16 адмінтериторіях у містах Черкаси, Cміла, Умань, Золотонішському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському та Шполянському районах", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за добу було досліджено 279 зразків матеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію.
"Обстежувались хворі з підозрою на COVID-19, з діагнозом "пневмонія", а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на вчора, 23 квітня, коронавірус на Черкащині було підтверджено у 220 осіб.
Також нагадаємо, Черкащина визнана найкращим регіоном за рівнем забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За неповний місяць "Спільнодія Черкащини" — платформа співпраці влади, бізнесу і черкащан — залучила майже 20 млн грн коштів від благодійників, з яких 14 млн грн — внесок Юрія Косюка, власника найбільшого виробника курятини в Україні, компанії МХП ("Наша Ряба"), чиї потужності розташовані на території регіону.
Допомогу за цей час отримало понад 40 медзакладів — від великих лікарень до сільських ФАПів. На засоби захисту медиків та тести витрачено вже близько 16 млн грн.