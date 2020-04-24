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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 35774 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 80121 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128169 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128785 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

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В Черкасской области за сутки выявлено 14 инфицированных коронавирусом

В Черкасской области за сутки выявлено 14 инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14495 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 23 апреля, в Черкасской области зарегистрировано 234 инфицированных короновирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, трое больных умерли и 43 выздоровели.

Заболевания зарегистрированы на 16 админтерритория: в городах Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопильском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском и Шполянском районах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки было исследовано 279 образцов материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"Обследовались больные с подозрением на COVID-19 с диагнозом "пневмония", а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на вчера, 23 апреля, коронавирус в Черкасской области был подтвержден у 220 человек.

Также напомним, Черкасская область признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. За неполный месяц "Спільнодія Черкащини" - платформа сотрудничества власти, бизнеса и черкасчан - привлекла почти 20 млн грн средств от благотворителей, из которых 14 млн грн - взнос Юрия Косюка, владельца крупнейшего производителя курятины в Украине, компании МХП ("Наша Ряба"), чьи мощности расположены на территории региона.

Помощь за это время получило более 40 медучреждений - от крупных больниц до сельских ФАПов. На средства защиты медиков и тесты потрачено уже около 16 млн грн.

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