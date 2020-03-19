На Черкащині у будинку виявили тіла чоловіка та трьох дітей: розслідують умисне убивство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Черкащині у будинку виявили тіла трьох малолітніх дітей зі слідами удушення та тіло їхнього батька. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
“За процесуального керівництва прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства трьох малолітніх дітей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у вівторок, 17 березня, в одному із сіл Чорнобаївського району Черкаської області, в будинку за місцем проживання виявлено тіла трьох малолітніх дітей з ознаками удушення. За даними слідства, діти перебували вдома разом із своїм батьком, тіло якого також виявлено на місці події.
Наразі встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення, а також особи, які можуть бути причетні до вбивства, перевіряються різні версії злочину.
На цей час слідство триває, проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, слідчими й процесуальними прокурорами вживаються заходи щодо забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Нагадаємо, внаслідок пожежі у селі Ленківці Чернівецької області загинули троє дітей і один дорослий.