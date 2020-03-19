В Черкасской области в доме обнаружили тела мужчины и трех детей: расследуют умышленное убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черкасской области в доме обнаружили тела трех малолетних детей со следами удушения и тело их отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства трех малолетних детей, по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во вторник, 17 марта, в одном из сел Чернобаевского района Черкасской области, в доме по месту жительства обнаружены тела трех малолетних детей с признаками удушения. По данным следствия, дети находились дома вместе со своим отцом, тело которого также обнаружены на месте происшествия.
Устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления, а также лица, которые могут быть причастны к убийству, проверяются различные версии преступления.
В настоящее время следствие продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, следователями и процессуальными прокурорами принимаются меры по обеспечению принятия законных и непредвзятых процессуальных решений.
Напомним, в результате пожара в селе Ленкивцы Черновицкой области погибли трое детей и один взрослый.