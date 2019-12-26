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На Черкащині розслідують самогубство підлітка під потягом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Черкаській області неподалік міста Кам’янка під колесами поїзда загинув підліток. Ймовірно, хлопець вчинив самогубство. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Вантажний потяг прямував зі Сміли Черкаської області до смт Олександрівка Кіровоградської області. Подія сталася на колії між містом Кам’янка та селом Плясівка на території Черкаської області. За попередньою інформацією, хлопець вискочив перед поїздом та поклав голову на рейки. Поїзд не встиг зупинитися і хлопець загинув.

Загиблим виявився житель Кам’янки 2003 року народження.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування та перевіряють обставини смерті неповнолітнього.

Нагадаємо, у Миколаївській області поїзд збив 17-річну дівчину.

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