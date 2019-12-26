В Черкасской области расследуют самоубийство подростка под поездом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Черкасской области недалеко от города Каменка под колесами поезда погиб подросток. Вероятно, парень совершил самоубийство. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Грузовой поезд следовал из Смелы Черкасской области в пгт Александровка Кировоградской области. ЧП произошло на пути между городом Каменка и селом Плясивка на территории Черкасской области. По предварительной информации, парень выскочил перед поездом и положил голову на рельсы. Поезд не успел остановиться и парень погиб.
Погибшим оказался житель Каменки 2003 года рождения.
Правоохранители начали досудебное расследование и проверяют обстоятельства смерти несовершеннолетнего.
Напомним, в Николаевской области поезд сбил 17-летнюю девушку.