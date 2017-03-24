На Черкащині податківці знайшли незаконну АЗС

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Черкаській області вилучили із незаконного обігу партію паливно-мастильних матеріалів вартістю майже півмільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.

“В рамках проведення операції "Акциз-2017" на автодорозі Канів-Чигирин-Кременчук виявлено автозаправну станцію, де здійснювали зберігання та реалізацію бензину та дизельного пального без необхідних дозвільних документів на даний вид підприємницької діяльності.

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За результатами огляду АЗС вилучено 21,7 тонни пально-мастильних матеріалів, вартістю більше 493 тис. грн. та автозаправний комплекс на 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Податківці додали, що вилучені ТМЦ, загальною орієнтовною вартістю майже півтора мільйона гривень, передані на відповідальне зберігання. Проводяться подальші перевірочні заходи.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ оштрафував АЗС “Авіас” за порушення економічної конкуренції.

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