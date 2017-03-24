В Черкасской области налоговики нашли незаконную АЗС

"В рамках проведения операции "Акциз-2017" на автодороге Канев-Чигирин-Кременчуг обнаружена автозаправочная станция, где осуществляли хранение и реализацию бензина и дизельного топлива без необходимых разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

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По результатам осмотра АЗС изъято 21,7 тонны горюче-смазочных материалов, стоимостью более 493 тыс. грн. и автозаправочный комплекс на 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Налоговики добавили, что изъятые ТМЦ, общей ориентировочной стоимостью почти полтора миллиона гривен, переданы на ответственное хранение. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ оштрафовал АЗС "Авиас" за нарушение экономической конкуренции.