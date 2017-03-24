В Черкасской области налоговики нашли незаконную АЗС

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 57416 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109578 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124961 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184210 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134140 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127146 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119078 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107651 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103952 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Черкасской области налоговики нашли незаконную АЗС

В Черкасской области налоговики нашли незаконную АЗС

Киев  •  УНН

 • 12209 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области изъяли из незаконного оборота партию горюче-смазочных материалов стоимостью почти полтора миллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.

"В рамках проведения операции "Акциз-2017" на автодороге Канев-Чигирин-Кременчуг обнаружена автозаправочная станция, где осуществляли хранение и реализацию бензина и дизельного топлива без необходимых разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

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По результатам осмотра АЗС изъято 21,7 тонны горюче-смазочных материалов, стоимостью более 493 тыс. грн. и автозаправочный комплекс на 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Налоговики добавили, что изъятые ТМЦ, общей ориентировочной стоимостью почти полтора миллиона гривен, переданы на ответственное хранение. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ оштрафовал АЗС "Авиас" за нарушение экономической конкуренции.

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