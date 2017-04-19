На Черкащині перевернулася 10-тонна цистерна з аміачною водою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На трасі “Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань” в районі села Станіславчик внаслідок ДТП перекинулася 10-тонна цистерна і стався розлив аміачної води. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник начальника Управління ДержНС у Черкаській області Костянтин Проценко, передає УНН.
“19 квітня о 13:15 на лінію екстреного зв‘язку “101” Шполянської пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду внаслідок якої на трасі “Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань”, в районі села Станіславчик, стався розлив аміачної води", - написав К.Проценко.
За його словами, вантажний автомобіль “КАМАЗ”, який прямував до Умані, перевозив на причепі 10 тонн аміачної води.
"На 92 км. автошляху, за 1,5 кілометри від села Станіславчик, Шполянського району, водій тягача не впорався з керуванням та допустив перекидання причепа. Від удару об землю, цистерна зірвалася із кріплень, втратила герметичність і з неї почався витік 20% розчину аміачної води",- додав К.Проценко.
При цьому черговий караул шполянської пожежно-рятувальної частини який прибув на місце ДТП через загрозу отруєння верхніх дихальних шляхів змушений був працювати у захисних костюмах та апаратах на стиснутому повітрі.
"Застосувавши спеціальні стволи, рятувальники впродовж 30 хвилин змили аміачну воду з автошляху та розчинили її до безпечної концентрації", - розповів К.Проценко, додавши, що цистерну було піднято з кювету і встановлено на причеп.
Наразі за даними ДержНС у Черкаській області загрози навколишньому середовищу та найближчим населеним пунктам немає.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, через негоду в Україні знеструмлено 152 населених пункти.