В Черкасской области перевернулся 10-тонная цистерна с аммиачной водой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань" в районе села Станиславчик результате ДТП перевернулась 10-тонная цистерна и произошел разлив аммиачной воды. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель начальника Управления ДержНС в Черкасской области Константин Проценко, передает УНН.
"19 апреля в 13:15 на линию экстренной связи "101" Шполянского пожарно-спасательной части Управления ДСНС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в результате которой на трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань", в районе села Станиславчик, произошел разлив аммиачной воды", - написал К.Проценко.
По его словам, грузовой автомобиль "КамАЗ", который направлялся в Умани, перевозил на прицепе 10 тонн аммиачной воды.
"На 92 км. автодороги, за 1,5 километра от села Станиславчик, Шполянского района, водитель тягача не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. От удара о землю, цистерна сорвалась с креплений, потеряла герметичность и из нее началась утечка 20% раствора аммиачной воды", - добавил К.Проценко.
При этом дежурный караул Шполянского пожарно-спасательной части прибывший на место ДТП из-за угрозы отравления верхних дыхательных путей вынужден был работать в защитных костюмах и аппаратах на сжатом воздухе.
"Применив специальные стволы, спасатели в течение 30 минут смыли аммиачную воду с автодороги и растворили ее в безопасной концентрации", - рассказал К.Проценко, добавив, что цистерну был поднят из кювета и установлен на прицеп.
Сейчас по данным ДержНС в Черкасской области угрозы окружающей среде и ближайшим населенным пунктам нет.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта.