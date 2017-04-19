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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25823 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89681 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145838 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112683 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114057 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110983 просмотра

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В Черкасской области перевернулся 10-тонная цистерна с аммиачной водой

В Черкасской области перевернулся 10-тонная цистерна с аммиачной водой

Киев  •  УНН

 • 9202 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань" в районе села Станиславчик результате ДТП перевернулась 10-тонная цистерна и произошел разлив аммиачной воды. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель начальника Управления ДержНС в Черкасской области Константин Проценко, передает УНН.

"19 апреля в 13:15 на линию экстренной связи "101" Шполянского пожарно-спасательной части Управления ДСНС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в результате которой на трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань", в районе села Станиславчик, произошел разлив аммиачной воды", - написал К.Проценко.
По его словам, грузовой автомобиль "КамАЗ", который направлялся в Умани, перевозил на прицепе 10 тонн аммиачной воды.

"На 92 км. автодороги, за 1,5 километра от села Станиславчик, Шполянского района, водитель тягача не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. От удара о землю, цистерна сорвалась с креплений, потеряла герметичность и из нее началась утечка 20% раствора аммиачной воды", - добавил К.Проценко.
При этом дежурный караул Шполянского пожарно-спасательной части прибывший на место ДТП из-за угрозы отравления верхних дыхательных путей вынужден был работать в защитных костюмах и аппаратах на сжатом воздухе.

"Применив специальные стволы, спасатели в течение 30 минут смыли аммиачную воду с автодороги и растворили ее в безопасной концентрации", - рассказал К.Проценко, добавив, что цистерну был поднят из кювета и установлен на прицеп.

Сейчас по данным ДержНС в Черкасской области угрозы окружающей среде и ближайшим населенным пунктам нет.
В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта.

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