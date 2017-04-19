В Черкасской области перевернулся 10-тонная цистерна с аммиачной водой

"19 апреля в 13:15 на линию экстренной связи "101" Шполянского пожарно-спасательной части Управления ДСНС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в результате которой на трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань", в районе села Станиславчик, произошел разлив аммиачной воды", - написал К.Проценко.

По его словам, грузовой автомобиль "КамАЗ", который направлялся в Умани, перевозил на прицепе 10 тонн аммиачной воды.

"На 92 км. автодороги, за 1,5 километра от села Станиславчик, Шполянского района, водитель тягача не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. От удара о землю, цистерна сорвалась с креплений, потеряла герметичность и из нее началась утечка 20% раствора аммиачной воды", - добавил К.Проценко.

При этом дежурный караул Шполянского пожарно-спасательной части прибывший на место ДТП из-за угрозы отравления верхних дыхательных путей вынужден был работать в защитных костюмах и аппаратах на сжатом воздухе.

"Применив специальные стволы, спасатели в течение 30 минут смыли аммиачную воду с автодороги и растворили ее в безопасной концентрации", - рассказал К.Проценко, добавив, что цистерну был поднят из кювета и установлен на прицеп.

Сейчас по данным ДержНС в Черкасской области угрозы окружающей среде и ближайшим населенным пунктам нет.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта.