На Черкащині на хабарі затримали прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. СБУ викрила прокурора однієї з місцевих прокуратур на Черкащині, який вимагав хабар за приховування злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Прокурор вимагав у посадовця райдержадміністрації неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень. За цю суму зловмисник обіцяв не розпочинати досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно чиновника за розкрадання державних коштів", - сказано у повідомленні.
Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві на хабарі затримали завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології НАМНУ.