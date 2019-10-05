В Черкасской области на взятке задержали прокурора

"Прокурор требовал у чиновника райгосадминистрации неправомерную выгоду в размере 10 000 гривен. За эту сумму злоумышленник обещал не начинать досудебное расследование в уголовном производстве в отношении чиновника за хищение государственных средств", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали прокурора согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Киеве на взятке задержали заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.