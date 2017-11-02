На Черкащині ліквідували три нелегальні газові заправки

"Ще три газові заправки, які працювали нелегально без дозвільних документів, ліквідували в Черкаській області", - повідомив чиновник.

За його словами, внаслідок проведених заходів було виявлено та вилучено 12,5 тис. л зрідженого газу і обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить 1,1 млн грн.

Як повідомляв УНН, занижену ціну газу нелегальні АГЗП компенсують собі недоливом.

Нагадаємо, в Україні запустили нову газову лабораторію.