В Черкасской области ликвидировали три нелегальные газовые заправки

"Еще три газовые заправки, которые работали нелегально без разрешительных документов, ликвидировали в Черкасской области", – сообщил чиновник.

По его словам, вследствие проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 12,5 тыс. л сжиженного газа и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 1,1 млн грн.

Как сообщал УНН, заниженную цену газа нелегальные АГЗП компенсируют себе недоливом.

Напомним, в Украине запустили новую газовую лабораторию.