В Черкасской области ликвидировали три нелегальные газовые заправки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) прекратили деятельность трех нелегальных АГЗП в Черкасской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы ГФС Сергей Белан, передает УНН.
"Еще три газовые заправки, которые работали нелегально без разрешительных документов, ликвидировали в Черкасской области", – сообщил чиновник.
По его словам, вследствие проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 12,5 тыс. л сжиженного газа и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 1,1 млн грн.
Как сообщал УНН, заниженную цену газа нелегальные АГЗП компенсируют себе недоливом.
Напомним, в Украине запустили новую газовую лабораторию.