На Черкащині ліквідовано незаконну АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області припинили діяльність незаконної АЗС, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Встановлено, що посадові особи однієї з компаній на АЗС зберігають та реалізовують дизельне пальне і бензин без будь-яких дозвільних документів на вказаний вид діяльності.
"За результатами проведеного огляду вилучено майже 15,9 тонни пально-мастильних матеріалів, а також обладнання, яке використовувалося в протиправній діяльності. Загальна вартість вилученого становить майже 1,86 млн грн. Триває перевірка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними КМДА, на території міста ще залишається 55 незаконних АГЗП. Решту демонтували столичні служби або самі їх власники.
Також нагадаємо, у боротьбі з нелегальними газовими модулями мер Києва В.Кличко заручився підтримкою “Нафтогазової Асоціації України”, з представниками якої підписав меморандум.