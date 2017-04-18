В Черкасской области ликвидирована незаконная АЗС

Установлено, что должностные лица одной из компаний на АЗС сохраняют и реализуют дизельное топливо и бензин без каких-либо разрешительных документов на указанный вид деятельности.

"По результатам проведенного осмотра изъято почти 15,9 тонны горюче-смазочных материалов, а также оборудования, которое использовалось в противоправной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет около 1860000 грн. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным КГГА, на территории города еще остается 55 незаконных АГЗП. Остальные демонтировали столичные службы или сами их владельцы.

Также напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева Кличко заручился поддержкой "Нефтегазовой Ассоциации Украины", с представителями которой подписал меморандум.