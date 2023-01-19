На Черкащині лікарі вперше оперували за допомогою віртуальної операційної Epiqar

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“Ця система дає абсолютний ефект присутності в операційній — аудіо, відеоряд, розширення 4К — усе це дозволяє до найменших деталей спостерігати за перебігом операції”, — написав Табунець.

Це означить, що лікарі тепер зможуть залучати віртуально до складних операцій своїх колег із будь-якої точки світу. Відтак шанси на порятунок пацієнтів лише множитимуться.

Нагадаємо

Військові лікарі успішно видалили гранату ВОГ з тіла військовослужбовця. Операція проводилася без електрокоагуляції, оскільки боєприпас міг детонувати. Операція велася під наглядом саперів.