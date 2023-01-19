На Черкащині лікарі вперше оперували за допомогою віртуальної операційної Epiqar
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Лікарі з обласного онкодиспансеру в Черкащини провели першу операцію за допомогою віртуальної операційної Epiqar. Як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табунець, “пілотна” операція пройшла успішно, передає УНН.
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“Ця система дає абсолютний ефект присутності в операційній — аудіо, відеоряд, розширення 4К — усе це дозволяє до найменших деталей спостерігати за перебігом операції”, — написав Табунець.
Це означить, що лікарі тепер зможуть залучати віртуально до складних операцій своїх колег із будь-якої точки світу. Відтак шанси на порятунок пацієнтів лише множитимуться.
Нагадаємо
Військові лікарі успішно видалили гранату ВОГ з тіла військовослужбовця. Операція проводилася без електрокоагуляції, оскільки боєприпас міг детонувати. Операція велася під наглядом саперів.