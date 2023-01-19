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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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На Черкащині лікарі вперше оперували за допомогою віртуальної операційної Epiqar

Київ • УНН

 • 1793555 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Лікарі з обласного онкодиспансеру в Черкащини провели першу операцію за допомогою віртуальної операційної Epiqar. Як повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табунець, “пілотна” операція пройшла успішно, передає УНН.

На Черкащині лікарі вперше оперували за допомогою віртуальної операційної Epiqar

Цитата

“Ця система дає абсолютний ефект присутності в операційній — аудіо, відеоряд, розширення 4К — усе це дозволяє до найменших деталей спостерігати за перебігом операції”, — написав Табунець.

Це означить, що лікарі тепер зможуть залучати віртуально до складних операцій своїх колег із будь-якої точки світу. Відтак шанси на порятунок пацієнтів лише множитимуться.

Нагадаємо

Військові лікарі успішно видалили гранату ВОГ з тіла військовослужбовця. Операція проводилася без електрокоагуляції, оскільки боєприпас міг детонувати. Операція велася під наглядом саперів.

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