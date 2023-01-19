В Черкасской области врачи провели первую операцию с помощью виртуальной операционной Epiqar

Цитата

“Эта система дает абсолютный эффект присутствия в операционной — аудио, видеоряд, расширение 4К — все это позволяет до малейших деталей наблюдать за ходом операции”, — написал Табунец.

Это означает, что врачи теперь смогут привлекать виртуально к сложным операциям своих коллег из любой точки мира. Поэтому шансы на спасение пациентов будут только умножаться.

Напомним

Военные врачи успешно удалили гранату ВОГ из тела военнослужащего. Операция проводилась без электрокоагуляции, поскольку боеприпас мог детонировать. Операция велась под наблюдением саперов.