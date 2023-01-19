В Черкасской области врачи провели первую операцию с помощью виртуальной операционной Epiqar
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Врачи из областного онкодиспансера в Черкасской области провели первую операцию с помощью виртуальной операционной Epiqar. Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табунец, “пилотная” операция прошла успешно, передает УНН.
Цитата
“Эта система дает абсолютный эффект присутствия в операционной — аудио, видеоряд, расширение 4К — все это позволяет до малейших деталей наблюдать за ходом операции”, — написал Табунец.
Это означает, что врачи теперь смогут привлекать виртуально к сложным операциям своих коллег из любой точки мира. Поэтому шансы на спасение пациентов будут только умножаться.
Напомним
Военные врачи успешно удалили гранату ВОГ из тела военнослужащего. Операция проводилась без электрокоагуляции, поскольку боеприпас мог детонировать. Операция велась под наблюдением саперов.