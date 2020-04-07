На Черкащині коронавірус виявили у 77 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 7 квітня, в Черкаській області 77 інфікованих коронавірусом осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
"На Черкащині всього лабораторно підтвердили 77 інфікувань COVID-19", - написав він.
Географія виявлення вірусу по області така:
Черкаси - 16
Черкаський район - 1
Кам'янка - 31
Умань - 10
Смілянський район - 2
Шполянський район - 4
Городищенський - 6
Маньківський район - 4
Лисянка - 2
Канів - 1
Загалом, із початку карантину область здійснила 1089 ПЛР-тестувань, зазначив Боднар.
"За крайню добу обласний лабораторний центр дослідив 161 зразок, 15 виявилися позитивними на коронавірус. Це пацієнти із: Городищенського району - 5, Маньківського - 4, Кам’янка - 3, Черкаси –2, Смілянський район – 1", - пише він.
Раніше УНН повідомляв, що бізнес Черкащини зібрав 18 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини “Наша Ряба”, чиї потужності розташовані в Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Окрім того, МХП реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу “Соціальний магазин”, яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ “Миронівська птахофабрика” та ДП “Перемога Нова”. У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.