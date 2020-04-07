В Черкасской области коронавирус обнаружили у 77 человек

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на сегодня, 7 апреля, в Черкасской области 77 инфицированных коронавирусом человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.