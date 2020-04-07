В Черкасской области коронавирус обнаружили у 77 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на сегодня, 7 апреля, в Черкасской области 77 инфицированных коронавирусом человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
"В Черкасской области всего лабораторно подтвердили 77 заражений COVID-19", - написал он.
География обнаружения вируса по области такова:
Черкассы - 16
Черкасский район - 1
Каменка - 31
Умань - 10
Смелянский район - 2
Шполянский район - 4
Городищенский - 6
Маньковский район - 4
Лысянка - 2
Канев - 1
В общем, с начала карантина область осуществила 1089 ПЦР-тестов, отметил Боднар.
"За крайние сутки областной лабораторный центр исследовал 161 образец, 15 оказались положительными на коронавирус. Это пациенты из: Городищенского района - 5, Маньковского - 4, Каменка - 3, Черкассы - 2, Смелянский район - 1", - пишет он.
Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 деревень в Черкасском районе.