На Черкащині депутата ради притягнуто до відповідальності за корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. До адміністративної відповідальності притягнуто депутата Уманської районної ради, який не задекларував відомості щодо придбання автомобіля вартістю 100 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
“Прокуратурою доведено винуватість одного з депутатів Уманської районної ради у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 2 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що депутат не задекларував відомості щодо придбання автомобіля вартістю 100 тис грн.
“За принципової позиції прокурора Уманським міськрайонним судом депутата визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу розміром 1700 грн”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, НАЗК повідомить НАБУ про не задекларовані 90 млн грн нардепів.