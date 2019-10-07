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НАЗК повідомить Нацбюро розслідувань про не задекларовані 90 млн грн нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів, або майже 90 млн грн, про що має намір повідомити до Національного бюро розслідувань. Про це повідомила пресслужба НАЗК, передає УНН.

НАЗК повідомить Нацбюро розслідувань про не задекларовані 90 млн грн нардепів

"Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів. Обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень будуть направлені до Національного антикорупційного бюро України", - зазначили в НАЗК.

При цьому у відомстві уточнили, що недостовірну інформацію у деклараціях подали народні депутати України Руслан Демчак, Станіслав Березкін, Аркадій Корнацький та Вадим Кривохатько.

За результатами перевірки декларації Руслана Демчака за 2016 рік встановлено, що народний депутат зазначив недостовірні відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках та номінальну вартість цінних паперів, які йому належать. Загалом виявлено порушень на суму понад 71,7 млн гривень.

Станіслав Березкін, подаючи декларацію за 2015 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про квартиру та 2 машиномісця, які належать члену сім’ї (дружині). Сума недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік (виправленій) становить понад 14,3 млн гривень.

Аркадій Корнацький у декларації за 2016 рік не задекларував свої корпоративні права та низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності та оренди. Крім того, не відобразив інформацію про право користування житловим будинком, який є його зареєстрованим місцем проживання, та не зазначив відомості про видатки, на підставі яких він набув право власності на земельні ділянки. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 3,2 млн гривень.

Вадим Кривохатько, подаючи декларацію за 2017 рік, зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття ним у власність автомобіля на загальну суму понад 471 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що подасть до Національне антикорупційне бюро та Нацполіцію про недостовірні відомості в деклараціях на суму майже 8,3 млн гривень. Зокрема, під увагою НАЗК опинилися декларації народного депутата Петра Сабашука та заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юрія Гримчака.

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