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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК сообщит Нацбюро расследований о незадекларированных 90 млн грн нардепов

Киев • УНН

 • 7779 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов, или почти 90 млн грн, о чем намерено сообщить в Национальное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

НАПК сообщит Нацбюро расследований о незадекларированных 90 млн грн нардепов

"Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Обоснованные выводы об обнаруженных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - отметили в НАПК.

При этом в ведомстве уточнили, что недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Украины Руслан Демчак, Станислав Березкин, Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько.

По результатам проверки декларации Руслана Демчака за 2016 год установлено, что народный депутат отметил недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и номинальную стоимость ценных бумаг, принадлежащих ему. В общем обнаружено нарушений на сумму более 71,7 млн гривен.

Станислав Березкин, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (супруге). Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 14,3 млн гривен.

Аркадий Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 3,2 млн гривен.

Вадим Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. гривен.

Напомним, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что подаст в Национальное антикоррупционное бюро и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму почти 8,3 млн гривен. В частности, под пристальным вниманием НАПК оказались декларации народного депутата Петра Сабашука и заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака.

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