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В Черкасской области депутата райсовета привлекли к ответственности за коррупцию

Киев • УНН

 • 11304 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. К административной ответственности привлечен депутат Уманского районного совета, который не задекларировал сведения о приобретении автомобиля стоимостью 100 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

В Черкасской области депутата райсовета привлекли к ответственности за коррупцию

“Прокуратурой доказана вина одного из депутатов Уманского районного совета в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, по ч. 2 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат не задекларировал сведения о приобретении автомобиля стоимостью 100 тыс грн.

“Благодаря принципиальной позиции прокурора, Уманским городским судом депутат был признан виновным в совершении административного правонарушения и на него наложено взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Назка сообщит НАБУ о незадекларированные 90 млн грн нардепов.

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