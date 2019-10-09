В Черкасской области депутата райсовета привлекли к ответственности за коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. К административной ответственности привлечен депутат Уманского районного совета, который не задекларировал сведения о приобретении автомобиля стоимостью 100 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
“Прокуратурой доказана вина одного из депутатов Уманского районного совета в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, по ч. 2 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что депутат не задекларировал сведения о приобретении автомобиля стоимостью 100 тыс грн.
“Благодаря принципиальной позиции прокурора, Уманским городским судом депутат был признан виновным в совершении административного правонарушения и на него наложено взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Назка сообщит НАБУ о незадекларированные 90 млн грн нардепов.