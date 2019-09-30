На Черкащині біля траси знайшли понівечене тіло жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Черкаській області на проїзній частині автомобільної дороги "Канів - Пекарі - Хмільна" виявлено труп жінки зі слідами насильницької смерті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп жінки, віком 30-35 років, виявлено на дорозі неподалік села Пекарі.
На тілі вбитої численні забої, переломи кісток черепа та численні колото-різані рани тіла.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Встановлюється особа вбитої та обставини скоєння злочину.
Нагадаємо, на території лікарні у Харкові виявили тіло вбитого чоловіка.