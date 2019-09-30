В Черкасской области возле трассы нашли изувеченное тело женщины

Труп женщины, в возрасте 30-35 лет, обнаружен на дороге близ села Пекари.

На теле убитой многочисленные ушибы, переломы костей черепа и многочисленные колото-резаные раны тела.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

Устанавливается личность убитой и обстоятельства совершения преступления.

Напомним, на территории больницы в Харькове обнаружили тело убитого мужчины.