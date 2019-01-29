На Буковині жінка отруїлась настоянкою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Буковині 29 січня у реанімаційному відділенні Путильської центральної районної лікарні внаслідок отруєння настоянкою померла жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“28 січня з ознаками отруєння до лікарні була доставлена 46-річна буковинка. Комплексні лікарські заходи не дозволили медикам зберегти життя пацієнтки. Після надходження повідомлення на місце події одразу вирушила СОГ Путильського відділення поліції”, — йдеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, 46-річна буковинка випила домашній спиртовий настій, приготовлений із застосуванням отруйних компонентів та призначений для зовнішнього застосування. Наразі проводиться судово-медична експертиза.
Нагадаємо, у львівському дитсадку отруїлися десятеро дітей.