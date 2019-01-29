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На Буковині жінка отруїлась настоянкою

На Буковині жінка отруїлась настоянкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. На Буковині 29 січня у реанімаційному відділенні Путильської центральної районної лікарні внаслідок отруєння настоянкою померла жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

“28 січня з ознаками отруєння до лікарні була доставлена 46-річна буковинка. Комплексні лікарські заходи не дозволили медикам зберегти життя пацієнтки. Після надходження повідомлення на місце події одразу вирушила СОГ Путильського відділення поліції”, — йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, 46-річна буковинка випила домашній спиртовий настій, приготовлений із застосуванням отруйних компонентів та призначений для зовнішнього застосування. Наразі проводиться судово-медична експертиза.

Нагадаємо, у львівському дитсадку отруїлися десятеро дітей.

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