На Буковині жінка отруїлась настоянкою

“28 січня з ознаками отруєння до лікарні була доставлена 46-річна буковинка. Комплексні лікарські заходи не дозволили медикам зберегти життя пацієнтки. Після надходження повідомлення на місце події одразу вирушила СОГ Путильського відділення поліції”, — йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, 46-річна буковинка випила домашній спиртовий настій, приготовлений із застосуванням отруйних компонентів та призначений для зовнішнього застосування. Наразі проводиться судово-медична експертиза.

Нагадаємо, у львівському дитсадку отруїлися десятеро дітей.