На Буковине женщина отравилась настойкой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На Буковине 29 января в реанимационном отделении Путильской центральной районной больницы в результате отравления настойкой умерла женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"28 января с признаками отравления в больницу была доставлена 46-летняя буковинка. Комплексные лекарственные меры не позволили медикам сохранить жизнь пациентки. После поступления сообщения на место происшествия сразу отправилась СОГ Путильского отделения полиции", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, 46-летняя буковинка выпила домашний спиртовой настой, приготовленный с применением ядовитых компонентов и предназначенный для наружного применения. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, во львовском детском саду отравились десять детей.