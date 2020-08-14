На Буковині затримали чотирьох студентів-нелегалів з Алжиру

"Прикордонники Чернівецького загону затримали групу нелегалів, які у незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії. Правопорушників виявили сьогодні вночі військовослужбовці відділення "Нижні Петрівці" відділу прикордонної служби "Красноїльськ". Спочатку військовослужбовці затримали трьох осіб, що переховувалися у лісі, а згодом, в ході подальших пошукових заходів, було затримано ще двох втікачів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що затриманими виявилися 5 громадян Алжиру, принаймні так стало відомо з їх слів, адже чоловіки, вік яких не перевищує 25 років, на момент затримання документи приховали. Згодом з’ясувалося, що четверо із затриманих мали дійсні посвідки на проживання на території України та навчалися в одному з вишів столиці.

Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після повної їх ідентифікації, іноземці будуть притягнені до відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, у пункті пропуску "Ужгород" виявили 20-річного українця, який перебував у розшуку за скоєння кримінального злочину.