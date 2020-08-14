На Буковине задержали четырех студентов-нелегалов из Алжира
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На границе с Румынией пограничники задержали 5 граждан Алжира, пытавшихся незаконно пересечь границу: четверо из них - были студентами одного из столичных вузов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Пограничники Черновицкого отряда задержали группу нелегалов, которые незаконным образом пытались попасть в Румынию. Правонарушителей обнаружили сегодня ночью военнослужащие отделения "Нижние Петровцы" отдела пограничной службы "Красноильск". Сначала военнослужащие задержали троих человек, скрывавшихся в лесу, а затем, в ходе дальнейших поисковых мероприятий, были задержаны еще двое беглецов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанными оказались 5 граждан Алжира, по крайней мере так стало известно из их слов, ведь мужчины, возраст которых не превышает 25 лет на момент задержания документы скрыли. Впоследствии выяснилось, что четверо из задержанных имели действительный вид на жительство на территории Украины и учились в одном из вузов столицы.
Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После полной их идентификации, иностранцы будут привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Напомним, в пункте пропуска "Ужгород" обнаружили 20-летнего украинца, который находился в розыске за совершение уголовного преступления.