На Буковині зареєстровано 163 нових випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Чернівецькій області зареєстровано 163 нових випадків COVID-19 за добу, одужали 41 людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
“Буковина останнім часом стабільно потрапляє до переліку регіонів, де реєструють найбільше підтверджених випадків за добу. Також вона у списку областей, які не готові до послаблення карантину. Ситуація зміниться на краще, обов’язково. Але однієї віри у це недостатньо. Потрібно, щоб кожен зробив свій вклад у майбутнє епідеміологічне благополуччя. Він надзвичайно простий — маски, антисептики, соціальна дистанція”, — написав Осадчук.
Нагадаємо, на Буковині кількість випадків COVID-19 вже понад 11 тисяч.
Як повідомляв УНН, станом на 6 вересня в Україні зафіксовано 135 894 випадків COVID-19, за добу — 2107. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 2 846 осіб, з них 35 — за останню добу. Одужали 62 227 осіб, за останню добу — 578.