На Буковине зарегистрировано 163 новых случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Черновицкой области зарегистрировано 163 новых случаев COVID-19 за сутки, выздоровел 41 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
“Буковина последнее время стабильно попадает в перечень регионов, где регистрируют наибольше подтвержденных случаев в сутки. Также она в списке областей, которые не готовы к ослаблению карантина. Ситуация изменится к лучшему, обязательно. Но одной веры в это недостаточно. Нужно, чтобы каждый сделал свой вклад в будущее эпидемиологическое благополучие. Он чрезвычайно прост — маски, антисептики, социальная дистанция”, — написал Осадчук.
Напомним, на Буковине количество случаев COVID-19 уже более 11 тысяч.
Как сообщал УНН, по состоянию на 6 сентября в Украине зафиксировано 135 894 случаев COVID-19, за сутки — 2107 Вследствие болезни в целом по стране умерло 2846 человек, из них 35 — за последние сутки. Выздоровели 62 227 человек, за последние сутки — 578.