На Буковині зафіксували понад 625 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 625 нових випадків інфікування COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook, пише УНН.
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Глава ОДА опублікував увечері в середу інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 12 березня, за останню добу 136 осіб одужали, 46 778 — з початку пандемії.
Так, загалом, на Буковині зафіксували 61 537 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 143 осіб.
Нагадаємо
У восьми регіонах України станом на 12 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Серед них - і Чернівецька область.