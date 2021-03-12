На Буковині зафіксували понад 625 нових випадків коронавірусу

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Глава ОДА опублікував увечері в середу інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 12 березня, за останню добу 136 осіб одужали, 46 778 — з початку пандемії.

Так, загалом, на Буковині зафіксували 61 537 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 143 осіб.

Нагадаємо

У восьми регіонах України станом на 12 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Серед них - і Чернівецька область.