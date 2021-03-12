На Буковине зафиксировали более 625 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 625 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook, пишет УНН.
Детали
Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер 12 марта, за последние сутки 136 человек выздоровели, 46 778 - с начала пандемии.
Да, в общем, на Буковине зафиксировали 61 537 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерли 1143 человек.
Напомним
В восьми регионах Украины по состоянию на 12 марта превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19. Среди них - и Черновицкая область.