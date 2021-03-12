На Буковине зафиксировали более 625 новых случаев коронавируса

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27514 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42773 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103669 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139790 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192893 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192199 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277461 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 323688 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157767 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143105 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
На Буковине зафиксировали более 625 новых случаев коронавируса

На Буковине зафиксировали более 625 новых случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12379 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 625 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook, пишет УНН.

Детали

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер 12 марта, за последние сутки 136 человек выздоровели, 46 778 - с начала пандемии.

Да, в общем, на Буковине зафиксировали 61 537 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерли 1143 человек.

Напомним

В восьми регионах Украины по состоянию на 12 марта превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19. Среди них - и Черновицкая область.

Украинские Национальные Новости

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